14.09.2017 14:34

HARMAN принимает участие в выставке Prolight + Sound NAMM Musikmesse Russia 2017, которая сегодня открылась в Москве. Компания представит самые актуальные модели оборудования от брендов JBL, Soundcraft, AKG и Digitech и продемонстрирует фирменную концепцию Connected PA.

Концепция Connected PA, демонстрируемая на стенде компании, позволяет максимально упростить процедуру согласования аппаратуры на концерте. Все устройства, входящие в систему, определяются автоматически, и их настройки становятся доступны в общем интерфейсе программы сразу после подключения.

В традиционной зоне громкого прослушивания посетители смогут оценить качество линейных массивов JBL VTX V20 (по 12 акустических систем на каждой стороне), дополненных сабвуферами VTX S28 (по 6 на каждой стороне). Здесь также работать микшерная консоль Soundcraft Vi2000, предназначенная для концертных туров и инсталляций. В отдельной зоне будут представлены самые успешные продукты HARMAN: акустические системы JBL серий SRX, PRX и EON, микрофоны AKG, микшерные консоли Soundcraft и многое другое.

Кроме того, 14 сентября с 16.30 до 17.30 в конференц-зале №1 состоится семинар, посвященный микшерной консоли Soundcraft Vi 2000. Он будет интересен звукоинженерам и техническим специалистам, занимающимся сопровождением концертов, выступлений и корпоративных мероприятий.