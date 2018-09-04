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HARMAN: новинки сезона


04.09.2018 10:50

 

 

На проходящей в Берлине выставке потребительской электроники IFA 2018 компания HARMAN представила несколько новинок следующего сезона. В их числе – портативные акустические системы JBL, а также беспроводные колонки Harman Kardon с функцией голосового помощника.

 

Беспроводные JBL Charge 4 обновились, сохранив узнаваемый дизайн. Время автономной работы увеличено до 20 часов, для подзарядки имеется разъём USB type-C. Колонка защищена от попадания влаги (стандарт IPX7), поддерживает беспроводное соединение и возможность объединения в одну цепочку более 100 устройств (технология JBL Connect+). JBL Charge 4 выпускается в 10 цветах.

 

Новая портативная акустическая система JBL JRPOP разработана специально для детей. Она подключается через Bluetooth сразу к двум источникам, способная работать без подзарядки до 5 часов, защищена от воды по стандарту IPX7. Дизайнеры учли интересы аудитории – прочный корпус колонки выполнен в соответствующих цветах, подсвечивается светодиодами, в комплект входят яркие наклейки. Чтобы миниатюрное устройство не потерялось, имеется наручный ремешок.

 

Обновление ассортимента Harman Kardon коснулось премиум-сегмента. Harman Kardon Esquire Mini 2 – портативный громкоговоритель для делового человека. Компактный стильный корпус выполнен из алюминия и декорирован кожей. Аккумулятор рассчитан на 10 часов работы, от колонки можно подзарядить стороннее устройство. Сдвоенный микрофон с функцией эхо- и шумоподавления позволяет использовать Esquire Mini 2 для деловых переговоров в режиме конференции. Необычной, но не менее стильной Harman Kardon Onyx Studio 5 обновили дизайн. Колонка способна работать без подзарядки восемь часов, два устройства можно объединить в одну беспроводную стереосистему. 

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