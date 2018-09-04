04.09.2018 10:50

На проходящей в Берлине выставке потребительской электроники IFA 2018 компания HARMAN представила несколько новинок следующего сезона. В их числе – портативные акустические системы JBL, а также беспроводные колонки Harman Kardon с функцией голосового помощника.

Беспроводные JBL Charge 4 обновились, сохранив узнаваемый дизайн. Время автономной работы увеличено до 20 часов, для подзарядки имеется разъём USB type-C. Колонка защищена от попадания влаги (стандарт IPX7), поддерживает беспроводное соединение и возможность объединения в одну цепочку более 100 устройств (технология JBL Connect+). JBL Charge 4 выпускается в 10 цветах.

Новая портативная акустическая система JBL JRPOP разработана специально для детей. Она подключается через Bluetooth сразу к двум источникам, способная работать без подзарядки до 5 часов, защищена от воды по стандарту IPX7. Дизайнеры учли интересы аудитории – прочный корпус колонки выполнен в соответствующих цветах, подсвечивается светодиодами, в комплект входят яркие наклейки. Чтобы миниатюрное устройство не потерялось, имеется наручный ремешок.