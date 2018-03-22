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HD и Full HD телевизоры TCL S6FS


22.03.2018 13:36

 

 

Новая серия телевизоров S6FS от компании TCL представлена моделями с  диагональю 32, 43 и 49 дюймов. Качество картинки на высоте, а цены, напротив, весьма умеренны.

 

Благодаря функции Micro Dimming телевизоры новой серии обеспечивают контрастное и чёткое изображение с живыми сочными цветами. Новинки оснащаются парой мощных 8-ваттных динамиков. Чистота и естественность звучания достигается с помощью технологии Dolby Audio, анализирующей звук и компенсирующий любые неточности. Технология Dolby Digital, также реализованная в ТВ новой серии, позволяет добиться в домашних условиях большей глубины и выразительности звучания.

 

Формат изображения, воспроизводимого на экране телевизоров с диагональю 32 дюйма (разрешение 1366х768 пикселей), соответствует современному стандарту 16:9, без черных полос сверху и снизу. Модели с 43- и 49-дюймовыми экранами (Full HD, разрешение 1920х1080 пикселей) используют мощный процессор, повышающий качество отображения текстур, контрастность и цветопередачу.

 

Ко всем телевизорам серии S6FS можно подключить компьютер, игровую консоль, жёсткие диски или DVD-проигрыватель и обмениваться мультимедиа с другими устройствами домашней сети. Функция Smart TV предоставляет мгновенный доступ к Интернет-контенту – цифровым каналам, онлайн-кинотеатрам и пр.

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