22.03.2018 13:36

Новая серия телевизоров S6FS от компании TCL представлена моделями с диагональю 32, 43 и 49 дюймов. Качество картинки на высоте, а цены, напротив, весьма умеренны.

Благодаря функции Micro Dimming телевизоры новой серии обеспечивают контрастное и чёткое изображение с живыми сочными цветами. Новинки оснащаются парой мощных 8-ваттных динамиков. Чистота и естественность звучания достигается с помощью технологии Dolby Audio, анализирующей звук и компенсирующий любые неточности. Технология Dolby Digital, также реализованная в ТВ новой серии, позволяет добиться в домашних условиях большей глубины и выразительности звучания.

Формат изображения, воспроизводимого на экране телевизоров с диагональю 32 дюйма (разрешение 1366х768 пикселей), соответствует современному стандарту 16:9, без черных полос сверху и снизу. Модели с 43- и 49-дюймовыми экранами (Full HD, разрешение 1920х1080 пикселей) используют мощный процессор, повышающий качество отображения текстур, контрастность и цветопередачу.