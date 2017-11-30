HDMI 2.1: поддержка 8K видео
Компания HDMI Forum раскрыла информацию о новом стандарте HDMI 2.1 с поддержкой 8K видео с частотой 60 Гц и 4K видео с частотой 120 Гц. В опубликованных разработчиком спецификациях указано также, что новый стандарт поддерживает HDR видео с расширенным динамическим диапазоном. Также предусмотрена поддержка видео 10К для использования в коммерческом секторе.
Для передачи видео с разрешением 8К требуется высокоскоростной HDMI-кабель Ultra High Speed с пропускной способностью 48 Гбит в секунду.
Ознакомиться с подробными спецификациями нового стандарта HDMI 2.1 можно на сайте разработчика.
Комментарии