12.07.2018 15:40

Компания Wireworld Cable Technology выпускает новую модель HDMI-кабеля под названием Sphere. В них используется недавно разработанная активная схема для обеспечения высокого качества воспроизведения видео и звука.

Активная технология Wireworld HD-Bridge позволила преодолеть ограничения предыдущих решений. С четырьмя дискретными каналами 12 Гбит/с пропускная способность HD-Bridge превышает 48 Гбит/с. Модуль питается от внешнего USB-соединения на телевизоре и требует менее 0,2 А. Чтобы улучшить разрешение, он содержит три дискретных источника питания для цифрового видео, напряжения смещения и интерфейса обмена данных.