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HDMI-кабели Wireworld Sphere


12.07.2018 15:40

 

 

Компания Wireworld Cable Technology выпускает новую модель HDMI-кабеля под названием Sphere. В них используется недавно разработанная активная схема для обеспечения высокого качества воспроизведения видео и звука. 

 

Активная технология Wireworld HD-Bridge позволила преодолеть ограничения предыдущих решений. С четырьмя дискретными каналами 12 Гбит/с пропускная способность HD-Bridge превышает 48 Гбит/с. Модуль питается от внешнего USB-соединения на телевизоре и требует менее 0,2 А. Чтобы улучшить разрешение, он содержит три дискретных источника питания для цифрового видео, напряжения смещения и интерфейса обмена данных. 

 

Улучшена защита кабеля – новая конструкция Uni-Path уменьшает перекрёстные помехи и затухание и повышает производительность. Длина кабеля Wireworld Sphere HDMI – от 9 до 30 метров. Кабели поддерживают все функции HDMI 2.0, в том числе 4K / 60 Гц, Deep Colour и HDR.

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