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Hi, Эльдорадо!


20.06.2019 16:15

 

 

Розничная сеть «Эльдорадо», принадлежащая Группе «М.Видео-Эльдорадо», объявила о начале производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi. В фирменных магазинах уже можно купить телевизоры этой марки по розничным ценам до 18 тысяч рублей.

 

Линейка телевизоров Hi включает девять моделей с диагональю от 23 до 42,5 дюймов по цене от 7999 до 17999 рублей. В зависимости от цены модели различаются функционально; «старшая» поддерживает технологию Smart TV и имеет разрешение Full HD. Новинки обеспечивают удобный поиск бесплатных фильмов WildRed, поддерживают голосовое управление и беспроводную передачу контента с мобильных устройств.

 

По оценкам аналитиков компании, фирменные модели с диагональю 20-26 дюймов стоят примерно на 30% дешевле, чем представленные на рынке аналоги. В будущем «Эльдорадо» планирует расширить ассортимент ТВ, выпускаемых под собственным брендом, а также освоить выпуск другой бытовой техники.

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