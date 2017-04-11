Домашняя техника Hi-Fi & High End Show 2017: Наушники. Дорого.

11.04.2017 13:23 В этом году частью выставки Hi-Fi & High End Show 2017 станет проект Portable Audio, где будут представлены наушники, плееры и прочие чудеса небюджетного портативного акустического мира. В первый день выставки, 20 апреля, состоится конференция «Эволюция портативного звука и особенности продвижения». Модератор: эксперт рынка Михаил Кучеренко. Начало конференции – в 13:00. Необходима регистрация. В конференции примут участие: Ульяна Мосунова, старший консультант Института маркетинговых исследований, GFK-RUS, российский техноблогер Валентин Петухов, региональный директор по продажам по Европе, Ближнему Востоку и Африке компании Etymotic Research Фредерик Ван ден Хувен (Frederik Van den Hooven), бренд-менеджер компании Blade Владислав Бабакин и другие. Участники обсудят вопросы продажи наушников через магазины или интернет, особенности продвижения и рекламы наушников премиум-класса, проблемы Интернет-торговли. По итогам мероприятия ожидается несколько розыгрышей ценных тематических призов среди посетителей конференции; призы предоставят участники экспозиции Portable Audio. Вернуться к списку новостей