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Hi-Fi & High End Show 2017: открыта онлайн регистрация на выставку


07.03.2017 10:47

 

 

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по соседству отеле «Аквариум» пройдут выставки Hi-Fi & High End Show, Mobile & Digital Форум и Фотофорум. 

 

В зале №18 третьего павильона выставочного центра будут расположены стенды участников Mobile & Digital Форума и Фотофорума. В рамках первого проекта посетители выставки увидят разнообразные мобильные устройства, компьютерную периферию, аксессуары и пр., ознакомятся с новыми технологиями облачных сервисов, дополненной и виртуальной реальности. Впервые откроется раздел, посвящённый портативным аудио устройствам: наушникам, портативным аудио плеерам, акустическим системам и пр. На новинки можно будет не только посмотреть, но и протестировать их.

 

На Фотофоруме будут представлены оборудование и технологии для фотосъёмки и фотопечати. Образовательная программа форума включает в себя Школу блогеров, мастер-классы в рамках спецпроекта «Кино и видео», встречи с известными профессионалами и многое другое, что нужно обязательно увидеть каждому уважающему себя фотографу или видеографу.

 

В отеле «Аквариум» традиционно покажут аудио-видеоаппаратуру самого высокого класса, Hi-Fi и High End. В отдельном зале пройдёт Vinyl Show; поклонники винила смогут приобрести здесь диски и аксессуары. Организаторы выставки подготовили для дизайнеров, архитекторов и инсталляторов разнообразную и интересную программу.

 

С сегодняшнего дня на сайте pmd-forum.ru открыта бесплатная регистрация на выставки. Один пригласительный билет даёт право на посещение всех трёх проектов, включая экспозиции и образовательные программы.

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