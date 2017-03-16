Hi-Fi & High End Show 2017: раздел Portable Audio

16.03.2017 10:17 Portable Audio Devices & Accessories – новый раздел выставки Hi-Fi & High End Show 2017, призванный продемонстрировать портативную аудио- и видеоаппаратуру верхнего ценового сегмента. Портативная акустика, сохраняющая высочайшее качество звучания, и соответствующие ей по уровню аксессуары – не просто тренд. Это примета современного аудио-видео рынка. Именно такие девайсы и гаджеты «пропишутся» в новой экспозиции. На стендах участников будут представлены новейшие модели наушников, портативных плееров и пр. Для того, чтобы оценить качество звучания экспонатов, организаторы Portable Audio проведут бесшумные «концерты в наушниках». Приглашены модные московские диджеи – Дарья Малыгина и Олег Буянов. Музыкальные сеты пройдут в пятницу 21 апреля с 16:00, в субботу и воскресенье 22 и 23 апреля с 13:00. Предусмотрена и образовательная программа. Для профессионалов 20 апреля с 12:00 до 16:00 состоится конференция «Эволюция портативного звука и особенности продаж наушников в современных реалиях». Модератор – Михаил Кучеренко, эксперт рынка High End. Речь пойдёт о мировых тенденциях, особенностях российского рынка, используемых технологиях и эффективных маркетинговых стратегиях отрасли. 22 апреля с 12:00 до 13:00 состоятся два семинара, которые будут интересны тем, кто не хочет ошибиться при выборе портативных девайсов. Семинар «Наушники. Особенности конструкции и правила выбора» проведет Максим Наумов, редактор специализированного онлайн-издания Stereo.ru. Его коллега, эксперт и постоянный автор портала Алексей Егоров, проведёт второй семинар на тему «Мобильный ЦАП – в телефоне, в плеере, в усилителе и сам по себе. Мифы и практические тонкости». Подробнее о мероприятиях – на сайте выставки. Связанные новости: Hi-Fi & High End Show 2017: открыта онлайн регистрация на выставку - 07.03.2017 10:47 Премия TOP HIGH END: приём заявок стартовал - 06.03.2017 10:10 Вернуться к списку новостей