24.07.2019 07:00

Выставка аудио-видео аппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show впервые за всю историю своего существования едет на Урал – она пройдёт в Екатеринбурге 21 и 22 сентября.



Посетители выставки увидят новейшие модели аудио- и видеотехники следующих категорий: акустические системы, проигрыватели виниловых дисков, комплекты для домашнего кинотеатра, портативные колонки и наушники, оборудование для стриминга, компоненты систем «умный дом», аксессуары (кабели, мебель для аппаратуры и пр.) и многое другое. В выставке примут участие российские дистрибьюторы и региональные дилеры.



В программе – круглый стол для дилеров, познавательные лекции о виниле и наушниках, розыгрыш тематических призов. Выставка будет интересна и тем, кто ничего не понимает в технике, и настоящим фанатам качественного звука и изображения. Кроме того, Hi-Fi & High End Show – отличная возможность ознакомиться с продукцией лучших мировых аудио и видео брендов. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет на выставку можно уже сейчас на официальном сайте мероприятия.