Hi-Fi & High End Show 2019: уже завтра!

10.04.2019 12:00 Завтра откроет свои двери Hi-Fi & High End Show 2019 – главный российский форум аудио и видео индустрии. Выставка будет работать четыре дня, с 11 по 14 апреля. Место встречи: отель «Аквариум», расположенный на территории московского выставочного комплекса Крокус Экспо. Участников и посетителей ждёт насыщенная программа: от традиционных экспозиций российских дистрибьюторов и представительств зарубежных компаний до новых разделов Hi-Fi Стриминг и Hi-Fi Portable. В рамках экспозиции портативных аудио устройств пройдёт акция «Раскрой потенциал своих наушников» от AVREPORT.RU и Reference Audio Analyzer. А в субботу и воскресенье своё везение смогут проверить те, кто зарегистрировался на розыгрыш призов. В Панорамном зале на 6 этаже отеля в первый день выставки пройдёт круглый стол для специалистов «Как продавать Hi-Fi в 2019 году» и доклад о трендах в области Hi-Fi и High End акустики на европейском рынке. Здесь же в выходные дри (13 и 14 апреля) пройдут «Битва форматов» – эксперимент по сравнению аналоговых и цифровых источников звука, а лекции по винилу и наушникам. После лекции можно спуститься на 4 этаж (там разместится экспозиция проекта Hi-Fi Vinyl), чтобы купить очередную виниловую пластинку для своей коллекции и тут же проверить её качество на тестовой аудио системе. Чтобы сделать свой визит на выставку максимально эффективным, организаторы предлагают воспользоваться размещённом на официальном сайте мероприятия виртуальным каталогом «Найди свой идеальный звук». В нём можно собрать свой «идеальный» комплект, после чего останется только доехать до Крокус Сити, чтобы услышать, как он звучит. Связанные новости: Неделя до Hi-Fi & High End Show 2019! - 04.04.2019 13:20 Раскрой потенциал своих наушников на Hi-Fi Show 2019 - 29.03.2019 07:00 Hi-Fi&High End Show 2019: программа мероприятий - 20.03.2019 12:35 Четыре аудио-дня в «Аквариуме» - 03.04.2017 12:39 Вернуться к списку новостей