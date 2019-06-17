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Hi-Fi Show едет на Урал


17.06.2019 10:55

 

 

21 и 22 сентября 2019 года столица Урала город Екатеринбург впервые в истории примет у себя старейшую отечественную выставку аудио-видео аппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show.

 

Hi-Fi & High End Show 2019 Урал пройдёт в выходные дни: так у всех желающих – и аудиофилов со стажем, и тех, кто пока не знаком с подобной аппаратурой – будет возможность осмотреть представленное оборудование, оценить каждую систему и, возможно, подобрать что-то для себя. Среди экспонатов – стереосистемы разной ценовой категории, портативная акустика, наушники и многое другое, от самых последних новинок до нестареющей классики. Проигрыватели винила, домашние кинотеатры и проекторы, системы мультирум и «умный дом», оборудование для стриминга музыки в высоком качестве, кабели, мебель для аппаратуры… В планах организаторов – представить последние тенденции в проектировании и дизайне техники премиум-класса.

 

Экспозиция разместится на двух этажах отеля «Московская горка». Каждая система будет подключена и настроена, о каждой можно будет получить исчерпывающую информацию от профессиональных консультантов ведущих российских дистрибьюторов и дилеров Hi-Fi и High End техники. В программе выставки: деловое мероприятие для профессионалов рынка: познавательные лекции; розыгрыши отличных тематических призов. До 18 сентября можно зарегистрироваться и получить бесплатный входной билет на выставку на официальном сайте, который начнёт свою работу 1 июля.

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