Hi-Fi&High End Show 2019: программа мероприятий

20.03.2019 12:35 Главное Hi-Fi-событие России состоится через три недели: 11 апреля в Москве открывается выставка аудио и видео компонентов и технологий Hi-Fi & High End Show 2019. Организаторы обширную программу, рассчитанную как на профессиональных посетителей – дилеров оборудования, инсталляторов, представителей розничных компаний и онлайн-ритейла, – так и на потенциальных покупателей демонстрируемой аппаратуры, ценителей качественного звука и изображения. Первый день, по традиции, для специалистов. Они смогут принять участие в дискуссии «Как продавать Hi-Fi в 2019 году». Актуальные темы: позитивные и негативные тренды на российском рынке, изменение потребительских приоритетов, ценовая политика вендоров, продвижение премиальной техники и пр. В числе спикеров – представители российских дистрибьюторских компаний: MMS, Armada Sound, Bonanza, «Галерея Назаров», Qvinta и др. В выходные – мероприятия для всех желающих. На «Битве Форматов» будут сравнивать аналоговые и цифровые источники звука: магнитную ленту на бобине и в кассете, винил, CD и HiRes-файл 24бит/96кГц. Прослушивания пройдут в субботу 13 апреля в 11:30 и в 15:30 и в воскресенье 14 апреля в 11:00 и в 15:00. В субботу же истинный аудиофил и популярный блогер Михаил Борзенков поделится своими мыслями о виниле – почему он лучше звучит и как его правильно слушать; директор компании «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов поделится секретами производства виниловых пластинок; редактор информационного онлайн-издания AVREPORT.ru Ярослав Воробьев расскажет о разных типах наушников и о том, как согласовать их с усилителем. Помимо основной экспозиции, которая разместится в номерах отеля «Аквариум», в зале «Панорамный» покажут наушники и портативную технику (выставка Hi-Fi Portable), а в зале 19 (4 этаж) будут продавать виниловые пластинки и специализированную литературу (Hi-Fi Vinyl). Новинка этого года – проект Hi-Fi Стриминг; оборудование и сервисы для стриминга музыки в высоком качестве будут демонстрироваться в номерах отеля, отмеченных специальными значками. В течение двух последних дней работы выставки, которые придутся на выходные, все посетители смогут принять участие в розыгрышах ценных аудио призов. Чтобы не упустить эту возможность, организаторы рекомендуют уже сейчас зарегистрироваться – бесплатно! – на сайте выставки. Там же можно подробнее ознакомиться с программой мероприятий. Связанные новости: Розыгрыш призов на Hi-Fi & High End Show 2019 - 05.03.2019 10:15 Не пропустите: Hi-Fi & High End Show 2018 - 12.04.2018 08:00 На учёбу в апреле: Академия Smart Install - 05.04.2018 10:30 Вернуться к списку новостей