29.01.2019 07:00

Очередной слух о планах Sonos распространяется среди профессионалов аудио рынка. Говорят, что после многих лет разработки акустических систем в компании принято решение о создании наушников.

Источником информации является агентство Bloomberg. Сообщается, что в будущем году Sonos может представить свои первые наушники класса High End; их розничная цена составит 300 долларов США или больше.

Подробности отсутствуют; источники агентства говорят, что новинка находится в самой ранней стадии разработки. Известно только, что наушники будут работать не с одним, а с несколькими интеллектуальными помощниками. Если информация подтвердится, это будет означать, что Sonos радикально меняет концепцию, пытаясь из производителя высококачественных беспроводных громкоговорителей, широко известного и уважаемого в отрасли, но довольно медлительного, превратиться в компанию, более оперативно реагирующую на веяния рынка и пытающуюся занять и другие рыночные ниши.