High End наушники Sonos: верить или нет?
Очередной слух о планах Sonos распространяется среди профессионалов аудио рынка. Говорят, что после многих лет разработки акустических систем в компании принято решение о создании наушников.
Источником информации является агентство Bloomberg. Сообщается, что в будущем году Sonos может представить свои первые наушники класса High End; их розничная цена составит 300 долларов США или больше.
Подробности отсутствуют; источники агентства говорят, что новинка находится в самой ранней стадии разработки. Известно только, что наушники будут работать не с одним, а с несколькими интеллектуальными помощниками. Если информация подтвердится, это будет означать, что Sonos радикально меняет концепцию, пытаясь из производителя высококачественных беспроводных громкоговорителей, широко известного и уважаемого в отрасли, но довольно медлительного, превратиться в компанию, более оперативно реагирующую на веяния рынка и пытающуюся занять и другие рыночные ниши.
Очевидно, что добиться этого будет непросто. На рынке уже представлена не одна модель High End наушников с мульти-поддержкой «умных» ассистентов, активным шумоподавлением и другими востребованными функциями. Из наиболее известных брендов на ум прежде всего приходят 1000X M3 от Sony или продукция Bose. Кроме того, у Sonos будут и другие конкуренты – например, Beats, бренд, ныне принадлежащий Apple, а возможно, и сама «яблочная» корпорация, которая – как сообщает тот же Bloomberg – также работает над созданием наушников этого класса.
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