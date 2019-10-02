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High-Res Bluetooth с iFi Zen Blue


02.10.2019 12:35

 

 

Британский производитель iFi Audio выпустил новую линейку аудио компонентов. В их числе – Bluetooth-¬ресивер Zen Blue, поддерживающий все кодеки Bluetooth и обеспечивающий возможность потоковой передачи данных со смартфона, планшета, PC и Mac на любую подключённую аудио систему.

 

Это стало возможным благодаря новому чипсету QCC5100, который поддерживает aptX HD, Sony LDAC, Huawei HWA, aptX Low Latency, AAC и SBC. Кроме  того, Zen Blue является ещё и цифро-аналоговым преобразователем, и способен из любой стерео системы со стандартным проводным подключением сделать беспроводную.

 

Компания-производитель обещает выпустить отдельный ЦАП Zen со встроенным усилителем для наушников – в том же форм-факторе, что и Zen Blue.

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