Hisense показала концепт 8K ТВ с двойным экраном

12.09.2019 17:25

Новинку, модель HZ85U9E, представили публике на берлинской выставке IFA 2019. Она представляет собой массивное устройство на большой напольной стойке, со встроенной мультиканальной аудио системой 4.2.2 и двумя функциональными дисплеями.



Второй экран размещён под основным, диагональ которого составляет 85 дюймов, и представляет собой узкий дисплей для отображения самой разной визуальной информации, от панорамы звёздного неба или виртуального камина до сводки погоды или новостей, списка телевизионных приложений и т.п. Например, на нём можно читать текст песни, видеоклип которой транслируется на основном экране.



Пока это только концепт; вряд ли Hisense выпустит HZ85U9E в ближайшее время. Модель «сырая» и требует серьёзных доработок: так, в условиях выставочного павильона рассмотреть текст или изображения на втором – нижнем – экране довольно сложно. Тем не менее, разработка произвела впечатление и привлекла внимание и специалистов, и рядовых потребителей. Если Hisense удастся довести её до ума, телевизор может оказаться востребованным на рынке.