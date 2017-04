Домашняя техника House of Marley: экологичный виниловый проигрыватель

12.04.2017 14:27 Компания House of Marley (США) объявила о выпуске винилового проигрывателя Stir It Up. Новинка сделана преимущественно из экологических материалов. Основание проигрывателя – из бамбука и не содержащего формальдегидов МДФ; опорный диск – из переработанного силиконового каучука. В комплект поставки входит защищающий проигрыватель от пыли тканый чехол, также сделанный из вторсырья: переработанного хлопка и конопляного волокна. Проигрыватель оснащён встроенным фонокорректором. На лицевой части корпуса расположен разъём для наушников. Режим USB-to-PC позволяет конвертировать музыку, записанную на виниловых пластинках, в формат MP3. Одним из основателей House of Marley является сын регги-звезды Боба Марли. Компания производит более десятка моделей наушников, а также портативные акустические системы. Выпуск «вертушки» Stir It Up – первая попытка компании заявить о себе на рынке виниловых проигрывателей.