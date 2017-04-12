House of Marley: экологичный виниловый проигрыватель
Компания House of Marley (США) объявила о выпуске винилового проигрывателя Stir It Up. Новинка сделана преимущественно из экологических материалов.
Основание проигрывателя – из бамбука и не содержащего формальдегидов МДФ; опорный диск – из переработанного силиконового каучука. В комплект поставки входит защищающий проигрыватель от пыли тканый чехол, также сделанный из вторсырья: переработанного хлопка и конопляного волокна.
Проигрыватель оснащён встроенным фонокорректором. На лицевой части корпуса расположен разъём для наушников. Режим USB-to-PC позволяет конвертировать музыку, записанную на виниловых пластинках, в формат MP3.
Одним из основателей House of Marley является сын регги-звезды Боба Марли. Компания производит более десятка моделей наушников, а также портативные акустические системы. Выпуск «вертушки» Stir It Up – первая попытка компании заявить о себе на рынке виниловых проигрывателей.
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