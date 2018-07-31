Hugo M Scaler от Chord
На выставке CanJam в Лондоне компания Chord представила первый действующий образец выделенного умножителя разрешения сигнала Hugo M Scaler.
В его основе – цифровой аудиопроцессор-масштабатор, реализованный на мощной программируемой матрице FPGA. Устройство оснащено пятью входами: двумя коаксиальными BNC, двумя оптическими TOSLINK и гальванически изолированным USB. Выходы у новинки только цифровые: TOSLINK и BNC; умннжение разрешения для стандартного входного сигнала 44.1 кГц составит на них до 176.4 и 352.8 кГц соответственно. При этом Hugo M Scaler готов воспринимать и сигнал высокого разрешения: так, на оптическом выходе TOSLINK входной сигнал 96 кГц можно отмасштабировать до 192 кГц, а на электрическом коаксиальном выходе BNC — до 384 кГц.
Для совместимости в случае использования устаревших ЦАПов в Hugo M Scaler есть режим подбора частоты дискретизации выходного сигнала под имеющийся ЦАП. На случай, если пользователь хочет включить в тракт повышения разрешения аудиосигнала видеоисточник, в новинке предусмотрен режим «Видео», когда процессор переходит в режим низкой латентности во избежание рассинхронизации звука и изображения. Как и в цифро-аналоговых преобразователях Chord Hugo 2 и Mojo, в зависимости от выбранного режима работы Hugo M Scaler его кнопки управления имеют разную подсветку.
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