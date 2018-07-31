31.07.2018 08:00

На выставке CanJam в Лондоне компания Chord представила первый действующий образец выделенного умножителя разрешения сигнала Hugo M Scaler.

В его основе – цифровой аудиопроцессор-масштабатор, реализованный на мощной программируемой матрице FPGA. Устройство оснащено пятью входами: двумя коаксиальными BNC, двумя оптическими TOSLINK и гальванически изолированным USB. Выходы у новинки только цифровые: TOSLINK и BNC; умннжение разрешения для стандартного входного сигнала 44.1 кГц составит на них до 176.4 и 352.8 кГц соответственно. При этом Hugo M Scaler готов воспринимать и сигнал высокого разрешения: так, на оптическом выходе TOSLINK входной сигнал 96 кГц можно отмасштабировать до 192 кГц, а на электрическом коаксиальном выходе BNC — до 384 кГц.