14.05.2019 12:00

Новая разработка дизайнеров и аудио инженеров компании CoolGeek порадует тех, кто привык ставить чашки с кофе или чаем и тарелки с едой на любую горизонтальную поверхность, оказавшуюся рядом – даже если это верхняя панель дорогой акустической системы.

Устройство под названием Soundesk – это гибрид кофейного столика и Bluetooth-громкоговорителя. Оснащённый пятью динамиками (двумя широкополосными драйверами, парой твитеров с шёлковым куполом и вуфером мощностью 40 Вт), он излучает звуковые волны на 360 градусов и может подключаться к любому смартфону или планшету. Разработчики утверждают, что громкоговоритель обеспечивает глубокий бас, а звучание остаётся чистым и детальным даже при низких уровнях громкости – благодаря технологиям DPAC (Dual Pressure Air Compression, двойное сжатие воздуха) и DAAT (Dynamic Adaptive Amplifier System, система динамического адаптивного усиления).