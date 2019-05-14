И кофе попить, и музыку послушать
Новая разработка дизайнеров и аудио инженеров компании CoolGeek порадует тех, кто привык ставить чашки с кофе или чаем и тарелки с едой на любую горизонтальную поверхность, оказавшуюся рядом – даже если это верхняя панель дорогой акустической системы.
Устройство под названием Soundesk – это гибрид кофейного столика и Bluetooth-громкоговорителя. Оснащённый пятью динамиками (двумя широкополосными драйверами, парой твитеров с шёлковым куполом и вуфером мощностью 40 Вт), он излучает звуковые волны на 360 градусов и может подключаться к любому смартфону или планшету. Разработчики утверждают, что громкоговоритель обеспечивает глубокий бас, а звучание остаётся чистым и детальным даже при низких уровнях громкости – благодаря технологиям DPAC (Dual Pressure Air Compression, двойное сжатие воздуха) и DAAT (Dynamic Adaptive Amplifier System, система динамического адаптивного усиления).
Внешне Soundesk очень напоминает колонку BeoSound 2 от Bang & Olufsen, на которую сверху положили круглое стекло. Система подавления вибраций корпуса гарантирует, что из полной чашки, поставленной на этот своеобразный стол, не прольётся ни капли, даже когда аудио система работает на полной мощности. Беспроводное устройство полностью подзаряжается за четыре часа и способно оставаться в режиме Stand By не менее трёх месяцев. Характеристики системы: мощность 80 Вт, АЧХ 35 Гц – 18 кГц, радиус действия Bluetooth-соединения – 10 метров. Предполагается, что розничная цена Soundesk составит 699 долларов США. В настоящее время разработчики собирают средства на запуск модели в производство.
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