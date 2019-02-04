Двадцатидвухлетняя Габриэль Рейли (Gabrielle Reilly) выложила в своём аккаунте в Твиттере видео, в котором она показывает, как превращает гаджет в… серьги-подвески. Зачем? Чтобы не потерять любимые Airpod. По словам девушки, её кошка уже съела две пары Bluetooth-наушников Beats, а также другие наушники, которыми Габриэль пользовалась раньше. Выбор Airpod автор «изобретения» объясняет отсутствием проводов – именно они привлекают животное, которое начинает их грызть, как только получает возможность дотянуться до новой игрушки… Однако Габриэль решила обезопасить наушники не только от посягательств питомицы, но и от возможной их утери. В ролике она демонстрирует, как надёжно держатся Airpod, претерпевшие столь необычную модернизацию...