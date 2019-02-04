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И снова о наушниках


04.02.2019 14:15

 

 

На этот раз речь пойдёт о беспроводных Airpod от Apple, вернее, о том, насколько изобретательны поклонники всемирно известного бренда.

 

Двадцатидвухлетняя Габриэль Рейли (Gabrielle Reilly) выложила в своём аккаунте в Твиттере видео, в котором она показывает, как превращает гаджет в… серьги-подвески. Зачем? Чтобы не потерять любимые Airpod. По словам девушки, её кошка уже съела две пары Bluetooth-наушников Beats, а также другие наушники, которыми Габриэль пользовалась раньше. Выбор Airpod автор «изобретения» объясняет отсутствием проводов – именно они привлекают животное, которое начинает их грызть, как только получает возможность дотянуться до новой игрушки… Однако Габриэль решила обезопасить наушники не только от посягательств питомицы, но и от возможной их утери. В ролике она демонстрирует, как надёжно держатся Airpod, претерпевшие столь необычную модернизацию...

 

14-секундный видеоролик был опубликован 26 января. Менее чем за пять дней он набрал почти 200 тысяч лайков, был ретвитнут 47 тысяч раз и получил более 1500 комментариев. А предприимчивая Габриэль уже создала свою страничку в Интернет-магазине Shopify, на которой предлагает своё изобретение – серьги-держатели для Airpod – за $ 20.

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