«И, верно, ангельский быть должен голосок!..»

23.09.2019 14:35

Согласно результатам исследования, которое провела компания Futuresource в США, Великобритании, Германии, Японии и Китае, более половины владельцев «умных» громкоговорителей не удовлетворены качеством их звучания. Большинство из них готовы платить за такие устройства больше, с условием, что и качество звука будет выше.



Исследование проходило в марте и апреле 2019 года, в нём приняли участие более десяти тысяч потребителей. Они отвечали на вопросы, касавшиеся мотивов их покупок, взаимодействия с имеющимися смарт-устройствами и пр. Аналитики выяснили, что основной целью использования «умных» динамиков по-прежнему остаётся трансляция аудио контента: более половины участников опроса заявили, что не могут обойтись без ежедневного прослушивания музыкальных композиций. Однако 30% сказали, что вообще не слушают музыку – вместо этого они включают свои смарт-колонки, чтобы узнать прогноз погоды, сводки новостей, получить ответы на возникающие у них вопросы, создать напоминание о предстоящей встрече, и т.д.



Более 60% пользователей – или тех, кто столько планирует приобрести смарт-динамик – заявили, что колонка нужна им для управления другими элементами «умного дома», причём в США потребители больше озабочены безопасностью своих домов, а в Европе – тем, как более экономно расходовать электроэнергию. Из тех, кто одновременно является подписчиком стриминговых сервисов и владельцем интеллектуальных громкоговорителей, большинство сначала оформили подписку, а уже потом купили колонку. Интересно, что с увеличением возраста респондентов тенденция меняется на противоположную: сначала покупается громкоговоритель, потом оформляется подписка. «Первенство» провайдеров стриминговых услуг очень сильно зависит от региона: в США наибольшей популярностью пользуется Apple Music, в Великобритании и Германии – Spotify, в Японии – Amazon Music.



Многие потребители (более 3/4 опрошенных) беспокоятся о том, останется ли в тайне их личная жизнь с появлением в ней смарт-динамика, однако большинство считают, что риск оправдан. Так, в Германии лишь 19% участников исследования сказали, что не купят «умную» колонку, потому что не хотят утечки личных данных. Люди старше 45 лет «подозрительнее» молодых – они почти в два раза чаще отказываются от покупки по соображениям безопасности, чем те, кому ещё не исполнилось 25…