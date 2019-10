И винил тоже беспроводной

03.10.2019 08:30 Компания House of Marley, известная своими экологичными аудио устройствами, объявила о выпуске обновлённой модели винилового проигрывателя Stir it Up. Основное отличие от предыдущей версии – возможность беспроводного подключения. Stir it Up Wireless выглядит так же, как его стандартный проводной вариант, но имеет встроенный модуль Bluetooth v4.2 (радиус действия 10 м). Корпус Stir it Up Wireless сделан из экологически чистых материалов, которые после использования могут быть переработаны. Это бамбук, утилизируемые силикон и алюминий, а также особая ткань – предмет особой гордости компании – из пеньки (для тех, кто забыл значение этого слова, напомним синоним – конопля), хлопка и переработанного пластика. Производитель утверждает, что все эти материалы не только помогают сохранить природу, но и имеют значение для качества звучания: алюминий и бамбук создают жёсткую основу, а силикон гасит вибрации. Устройство комплектуется съёмным картриджем Audio-Technica AT3600L, поддерживает две скорости вращения – 45 и 33 RPM, может подключаться к персональному компьютеру. Те, кто хочет создать «аутентичную» аудиосистему, могут использовать вертушку в комплекте с парой громкоговорителей, также выпускаемых House of Marley. Приобрести новинку можно на сайте компании-производителя, на Amazon.com и в некоторых розничных торговых точках.