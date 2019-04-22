Новинка – эффективное решение в тех случаях, когда дисплеи, из которых будет состоять видеостена, некуда монтировать, поскольку отсутствует стена-основа для монтажа. Icon Ace Freestand выпускается в двух вариантах – с креплениями для 46- или 55-дюймовых экранов. В свою очередь, в зависимости от требуемого размера видеостены каркас может быть рассчитан на 4, 9 или 16 дисплеев. Если же нужна видеостена с ещё большим количеством экранов, инсталляторы могут установить рядом несколько стоек Ace Freestand. Расположение дисплеев – горизонтальное.