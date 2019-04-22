Icon Ace Freestand: модульный каркас для видеостен
Компания Smart Media Solutions (SMS) – известный производитель систем креплений для аудио-видео компонентов. Продукция бренда предназначена для профессиональных инсталляций. Новая модель Icon Ace Freestand – это модульная стойка-каркас для создания видеостены.
Новинка – эффективное решение в тех случаях, когда дисплеи, из которых будет состоять видеостена, некуда монтировать, поскольку отсутствует стена-основа для монтажа. Icon Ace Freestand выпускается в двух вариантах – с креплениями для 46- или 55-дюймовых экранов. В свою очередь, в зависимости от требуемого размера видеостены каркас может быть рассчитан на 4, 9 или 16 дисплеев. Если же нужна видеостена с ещё большим количеством экранов, инсталляторы могут установить рядом несколько стоек Ace Freestand. Расположение дисплеев – горизонтальное.
При использовании модульного каркаса от SMS процесс сборки весьма прост и не требует от инсталлятора ни большого опыта, ни специальных инструментов. Предусмотрена возможность регулировки глубины дисплеев по углам. Стойка Icon Ace Freestand комплектуется креплениями; максимальная нагрузка на каждое из них составляет 50 кг. В комплект поставки входят винты для дисплеев, дополнительно можно приобрести замки для защиты установленных дисплеев от кражи.
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