Устройство имеет корпус из бамбука, алюминиевую раму и комплект из нескольких динамиков: четыре основных, диаметром 120 мм, размещены во фронтальной и боковых панелях, также имеются два 28-мм твитера с шелковыми куполами и пара излучающих вниз прямоугольных пассивных НЧ-излучателей. Подключение осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth; поддержка кодеков Bluetooth распространяется на aptX HD, LDAC и LDHC. Aurora способна транслировать файлы высокого разрешения (до 32 бит/192 кГц без преобразования или понижающей дискретизации) по беспроводной сети или через Ethernet-кабель. Имеется оптический вход, благодаря чему устройство можно использовать как внешнюю аудио систему для телевизора.