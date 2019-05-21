iFi Aurora: беспроводное будущее
Британская компания iFi представила дизайнерскую беспроводную музыкальную систему категории «всё в одном» под названием Aurora.
Устройство имеет корпус из бамбука, алюминиевую раму и комплект из нескольких динамиков: четыре основных, диаметром 120 мм, размещены во фронтальной и боковых панелях, также имеются два 28-мм твитера с шелковыми куполами и пара излучающих вниз прямоугольных пассивных НЧ-излучателей. Подключение осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth; поддержка кодеков Bluetooth распространяется на aptX HD, LDAC и LDHC. Aurora способна транслировать файлы высокого разрешения (до 32 бит/192 кГц без преобразования или понижающей дискретизации) по беспроводной сети или через Ethernet-кабель. Имеется оптический вход, благодаря чему устройство можно использовать как внешнюю аудио систему для телевизора.
Aurora совместима с UPnP / DLNA. Несколько устройств могут быть связаны между собой для создания мультирум-системы. Общая выходная мощность – 320 Вт. Вместо DSP в Aurora используется аналоговая технология настройки звука SoundSpace – она обеспечивает широкую звуковую сцену – и адаптивная система акустической коррекции помещения ART (Automatic Room Tailoring) с шестью микрофонами для измерения расстояние до окружающих стен.
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