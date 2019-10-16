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iFi сказал – iFi сделал


16.10.2019 07:00

 

 

Новое устройство, выпущенное под брендом iFi – цифро-аналоговый преобразователь ZEN DAC. Как и было обещано, он пополнил ассортимент британского производителя вскоре после выпуска Bluetooth-ресивера Zen Blue. В продаже новинка появится во второй половине октября.

 

Компактный настольный ZEN DAC – это USB ЦАП со встроенным усилителем для наушников любого типа, предназначенный для домашнего пользования. Он подключается к PC или Mac, а также планшетам и смартфонам через USB. Благодаря подключению наушников через ZEN DAC, а не напрямую к компьютеру или планшету, звук становится более чистым и отличается большей детализацией. Устройство также можно использовать в качестве USB ЦАП в домашней аудио системе.

 

ZEN DAC поддерживает цифровые аудиоформаты высокого разрешения, включая PCM, DSD и MQA. Внутри ЦАП – чипы Burr-Brown и XMOS. В отличие от других производителей, использующих стандартные чипы, которые обычно не оптимизированы для звука аудиофильского уровня, iFi осуществляет перепрограммирование, чтобы повысить производительность. Пользователи могут скачать и установить разные версии фирменного ПО, чтобы поэкспериментировать с различными цифровыми фильтрами.

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