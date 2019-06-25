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Игровой проектор Acer Nitro G550


25.06.2019 10:47

 

 

Компания Acer выпустила проектор для геймеров Nitro G550. Новинка имеет разрешение Full HD (1920x1080), частоту обновления 120 Гц и уменьшенную задержку ввода (8,3 мс), оснащена технологиями улучшения цветопередачи Acer ColorPurity и ColorBoost 3D.

 

В числе дополнительных функций проектора — утилита Acer Display Widget для простой интуитивной настройки, встроенный динамик на 10 Вт для просмотра фильмов, опциональный модуль для беспроводного подключения, а также функции Acer LumiSense для динамической коррекции изображения и Acer Bluelight Shield для защиты зрения. В сочетании с 3D-очками проектор воспроизводит 3D-контент, обеспечивая стереоскопическое изображение с помощью интерфейса HDMI 3D. Acer Nitro G550 способен принимать сигнал 4K HDR стандарта Rec. 2020 и корректно переводить его в разрешение 1080p.

 

Благодаря высокому разрешению изображение имеет превосходную детализацию — и при просмотре фильмов, и во время игры. Специальный режим гарантирует идеальную картинку в играх любого жанра. Контрастность достигает 10000:1; технология Dynamic Black анализирует проецируемое изображение кадр за кадром и динамически регулирует мощность лампы для оптимизации уровней чёрного цвета без снижения яркости. Технология ColorBoost3D предотвращает затемнение и искажение цветов при просмотре 3D и 2D-контента, выравнивает насыщенность и цветовую температуру.

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