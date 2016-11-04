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Игровые гарнитуры SteelSeries Arctis


04.11.2016 12:00

 

 

Гарнитуры SteelSeries серии Arctis имеют полностью обновленную конструкцию, каждый элемент которой просчитан для получения наилучшего звука в играх.

Создавая Arctis, специалисты SteelSeries поставили под вопрос буквально каждую деталь игровых гарнитур, чтобы разрушить все стереотипы об устройствах этого класса. Компания обещает геймерам, что модели серии Arctis всегда будут: Каждая гарнитура семейства Arctis оборудована лучшими динамиками SteelSeries, которые раньше можно было найти лишь в устройствах с ценой от 300 долларов. Мощный звук с глубокими басами и эффектом погружения в формате 7.1 даст возможность полностью погрузиться в игру. Микрофон ClearCast, которым оснащена каждая модель Arctis, стал новым шагом в игровых технологиях.

Знаменитая лента оголовья, ставшая визитной карточкой многих популярных моделей SteelSeries, не только изменила конструкцию в сравнении с моделями Siberia, но и стала заменяемой. Компания предложит целый ассортимент разных цветов и узоров, а также ленты с работами художников.

Arctis 3 – это аналоговая проводная гарнитура воспроизводит звук 7.1 Surround Sound и совместима с ПК, Mac, Xbox, PlayStation, очками VR и мобильными устройствами. Arctis 5 – проводная гарнитура с настраиваемой подсветкой Prism RGB, оснащенная кабелем с USB-коннектором и пультом управления ChatMix Control для быстрой регулировки звука в игровом чате. В ней реализована технология DTS Headphone X: 7.1 Surround Sound, а также мультиплатформенность – пользователи могут подключаться к ПК через USB, а к мобильным устройствам через разъем 3,5 мм.

Беспроводная Arctis 7 работает без разрывов звука. Она также оснащена DTS Headphone X и регулятором ChatMix на чашке наушника. Мягкая лента проходит по верхней части оголовья, позволяя достичь нового уровня персонализации. Стабильное беспроводное соединение гарантирует малую задержку сигнала, а перезаряжаемый аккумулятор позволяет играть до 15 часов на расстоянии до 12 метров от источника звука.

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