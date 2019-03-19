19.03.2019 06:00

Появилась новая информация о первом совместном продукте IKEA и Sonos. Официальная презентация «умного» громкоговорителя под названием SYMFONISK назначена на 9 апреля.

Премьера состоится в рамках выставки Feel Home в Милане. В пресс-релизе, который компании-производители уже предоставили организаторам выставки, говорится, что IKEA и Sonos покажут не просто одну новинку, но «несколько устройств из модельного ряда SYMFONISK».