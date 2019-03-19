IKEA и Sonos: апрельская премьера
Появилась новая информация о первом совместном продукте IKEA и Sonos. Официальная презентация «умного» громкоговорителя под названием SYMFONISK назначена на 9 апреля.
Премьера состоится в рамках выставки Feel Home в Милане. В пресс-релизе, который компании-производители уже предоставили организаторам выставки, говорится, что IKEA и Sonos покажут не просто одну новинку, но «несколько устройств из модельного ряда SYMFONISK».
На сегодня известно, что, помимо настенной модели, с которой и началось сотрудничество двух компаний, свет увидит и недорогая полочная аудио система. Оба устройства присутствуют в видеоролике, который анонсирует участие IKEA и Sonos в миланской выставке, однако их изображения размыты.
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