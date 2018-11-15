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IKEA: всё умнее и умнее


15.11.2018 14:10

 

 

Компания IKEA не оставляет попыток найти свою нишу на рынке «умных» домашних устройств. После презентации «интеллектуальных» светильников и громкоговорителей (один из которых создан в партнёрстве с Sonos), IKEA собирается представить потребителям шторы с автоматическим управлением.

 

Понятие «умный» применительно к используемым в быту электронным устройствам довольно растяжимо: каждый вкладывает в него свой смысл, в зависимости от собственных знаний, стандартов и требований. Для IKEA продукция этой категории, помимо прочего, должна иметь относительно небольшую цену. Если верить слухам, «умные» рулонные шторы производства шведской компании можно будет купить за 100 с небольшим долларов ($112). У новинки уже есть название – Kadrilj. Чуть большую сумму придётся заплатить за блэкаут-версию, то есть обеспечивающие полное затемнение шторы Fyrtur ($157). 

 

Нажатием кнопки на миниатюрном переносном пульте управления шторы можно поднять (открыть) или опустить (закрыть). Пульт оснащается подзаряжаемым литий-йонным элементом питания. Ожидается, что в будущем IKEA выпустит специальное мобильное приложение для управления шторами со смартфона.

 

Новинки войдут в фирменную коллекцию Trädfri; сейчас в ней представлены «умные» светильники и датчики движения. Когда шторы появятся в продаже, неизвестно. Вероятно, это произойдёт в начале 2019 года; по некоторым данным, презентация состоится в феврале.

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