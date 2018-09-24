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IMAX: 15 лет в России


24.09.2018 08:00

 

 

Корпорация IMAX совместно с сетью кинотеатров «Киномакс» в пятый раз провела IMAX Media Day. В этом году он был посвящён 15-летию работы корпорации в России и странах СНГ. Мероприятие прошло в самом большом зале IMAX на  территории России, новом IMAX Laser «Киномакс-Титан» в ТЦ «Каширская Плаза».

 

Представители корпорации подвели итоги работы IMAX на российском и международном рынках и озвучили планы на конец 2018-го и 2019 год. В России сегодня функционируют 50 залов IMAX, из них четыре открылись в 2017-2018 годах, до конца текущего года появится ещё два. 

 

Участники Media Day ознакомились с новейшей технологией IMAX Лазер: благодаря расширенной цветовой гамме, высокой яркости и мощному многонаправленному звуку она позволяет добиться полного эффекта погружения в происходящее на экране кинотеатра. В лазерной системе IMAX используется специальное устройство IMAX KLIP: чипы, или «цифровые микрозеркальные устройства» больше не крепятся к призме, а значит, не меняют положения из-за изменения температуры, кроме того,  на них не влияют внутренние отражения света; получаемое в результате изображение обладает невероятной чёткостью и контрастностью в каждом кадре. На сегодня корпорация подписала уже более 150 контрактов на открытие залов IMAX Лазер во всём мире.

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