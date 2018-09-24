24.09.2018 08:00

Корпорация IMAX совместно с сетью кинотеатров «Киномакс» в пятый раз провела IMAX Media Day. В этом году он был посвящён 15-летию работы корпорации в России и странах СНГ. Мероприятие прошло в самом большом зале IMAX на территории России, новом IMAX Laser «Киномакс-Титан» в ТЦ «Каширская Плаза».

Представители корпорации подвели итоги работы IMAX на российском и международном рынках и озвучили планы на конец 2018-го и 2019 год. В России сегодня функционируют 50 залов IMAX, из них четыре открылись в 2017-2018 годах, до конца текущего года появится ещё два.