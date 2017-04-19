Домашняя техника IMAX начинает европейскую экспансию

19.04.2017 14:17 В планах IMAX – значительное расширение своего присутствия в Европе. До недавнего времени компания концентрировала своё внимание на Китае, но теперь стратегия изменена. В Китае прибыль компании начала уменьшаться (снижение на 13% в 2016 году), и руководством IMAX было принято решение о смене приоритетов. Озвучивая новые планы, директор IMAX Рич Гелфонд (Rich Gelfond) пообещал европейцам-любителям кино открытие 25 новых кинозалов в течение ближайших трёх лет (сейчас их всего 22); общее количество залов IMAX в Европе достигнет 217. Первые 10 залов откроются уже в этом году в Великобритании, Ирландии, Германии, Испании и Италии. Это станет возможным благодаря договорённости, достигнутой с компанией AMC Theaters, которая владеет несколькими киносетями на континенте, в том числе крупнейшей из них: Odeon, которая насчитывает 122 локации в Великобритании, 11 в Ирландии и ещё 109 в других странах Европы. Ей же принадлежат и кинотеатры сети Nordic Cinema Group (103 кинотеатра в шести странах). Новые кинозалы, которые появятся в результате достигнутого соглашения, предложат зрителям не только большой экран, но и 12-канальную аудиосистему окружающего звука IMAX с четырьмя дополнительными потолочными громкоговорителями и двумя surround-каналами, которая позволит в полной мере ощутить все преимущества современных трёхмерных звуковых форматов. Вернуться к списку новостей