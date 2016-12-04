04.12.2016 12:00

Стойка для AV-техники, выпущенная компанией Bell’Q, выполнена в модном и очень востребованном сейчас индустриальном дизайне и обладает надежной конструкцией.



Стойка Bell'O рассчитана на установку ТВ до 70’’, не менее 6 АV-компонентов, а также саундбар. Боковые дверцы стойки стилизованы под выдвижные ящики, что не только красиво, но и весьма практично. Закрытые полости стойки имеют отверстия для скрытой прокладки кабелей и комфортной вентиляции аппаратуры.



Индустриальный современный дизайн, реализованный в сочетании отделки состаренного дерева цвета Old Wood Birch и боковых ножек черного матового металла, делает эту стойку привлекательной и гармоничной. Она отлично впишется в современный интерьер и сделает внешний вид традиционной AV0-системы гораздо привлекательнее. Благодаря системе крепежа «AIM», стойка собирается без использования инструментов буквально за минуты.