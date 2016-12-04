ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Simple Expo осень 2016

Simple Expo будет открыта с 1 по 3 ноября 2016 года в московском отеле Novotel Москва Сити,...

Integrated Systems Russia

Выставка состоится в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с 1 по 3 ноября....

3D Print Expo 2016

17-18 ноября, уже четвёртый год подряд, в московском выставочном центре «Сокольники» будет...

Индустриальная стойка Bell'O


04.12.2016 12:00

 

 

Стойка для AV-техники, выпущенная компанией Bell’Q, выполнена в модном и очень востребованном сейчас индустриальном дизайне и обладает надежной конструкцией.

Стойка Bell'O рассчитана на установку ТВ до 70’’, не менее 6 АV-компонентов, а также саундбар. Боковые дверцы стойки стилизованы под выдвижные ящики, что не только красиво, но и весьма практично. Закрытые полости стойки имеют отверстия для скрытой прокладки кабелей и комфортной вентиляции аппаратуры.

Индустриальный современный дизайн, реализованный в сочетании отделки состаренного дерева цвета Old Wood Birch и боковых ножек черного матового металла, делает эту стойку привлекательной и гармоничной.  Она отлично впишется в современный интерьер и сделает внешний вид традиционной AV0-системы гораздо привлекательнее. Благодаря системе крепежа «AIM», стойка собирается без использования инструментов буквально за минуты.

Связанные новости:
 Изысканный стиль для AV-техники от Bell’O Chelsea Maxx - 22.11.2016 12:00
 Универсальное крепление для саундбаров компании Bell'O - 07.03.2014 10:00
 Bell'O FP-8501 HG - правильный выбор - 01.07.2008 20:55
 Bell'O AVS-4601 HG - стиль в каждой детали!  - 19.05.2008 17:09
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007