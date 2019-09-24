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Информационная 4К панель BenQ SL6502K


24.09.2019 09:00

 

 

Компания BenQ выпустила новую модель информационных панелей, предназначенных для использования в магазинах, торговых центрах, дизайнерских студиях и пр. BenQ Smart Signage SL6502K – первая информационная панель, получившая сертификат Pantone Validated, который гарантирует точную цветопередачу и совместимость с другими устройствами, сертифицированными Pantone.  

 

BenQ SL6502K имеет разрешение 4K UHD. Устройство может работать в режиме 24/7, размещаться вертикально или горизонтально (в портретной ориентации), имеет встроенное программное обеспечение X-Sign 2.0 для отображения и управления контентом с возможностью  быстрого создания эффектных презентационных решений из более чем 150 шаблонов.

 

Универсальный «язык» цветов Pantone позволяет создателям изображений точно определять цвета, которые BenQ  SL6502K воспроизводит без малейших искажений. Она обеспечивает максимально точную цветопередачу и обеспечивает дополнительную гибкость настройки цвета благодаря пользовательским режимам «Кино», «Фото» и «M-Book».

 

BenQ стала первой компанией, которая разработала пакет редактирования с поддержкой Pantone для рынка Digital Signage.

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