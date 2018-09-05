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Инновационные технологии Samsung


05.09.2018 14:20

 

 

В рамках берлинской выставки IFA 2018, которая сегодня завершает свою работу, компания Samsung Electronics провела пресс-конференцию. На ней были озвучены планы корпорации по разработке инновационных продуктов и услуг, формирующих новую эру «сетевого образа жизни». 

 

Свои права на технологическое лидерство Samsung подтверждает многомиллиардными инвестициями в открытие центров искусственного интеллекта по всему миру, в развитие отраслевых стандартов 5G и пр. В индустрии дисплейных технологий из последних достижений компании следует отметить QLED 8K телевизор Q900R, а также ультрасовременный экран с технологией Micro LED The Wall.

 

На выставке IFA 2018 Samsung представила и ряд новинок из серии The Frame. «Умные» интерьерные UHD-телевизоры с уникальным дизайном в режиме «Картина» отображают на экране картины или фотографии. Функция Easy Discovery обеспечивает пользователю удобный доступ к целому ряду произведений искусства: их можно выбирать по различным параметрам, например, по цвету или композиции. Более 850 мировых шедевров доступно в приложении «Магазин искусства», можно загружать и собственные изображения – с мобильного устройства или USB-накопителя. В зависимости от интерьера помещения можно выбрать цвет рамки телевизора – орех, бежевый, белый или чёрный (новинка 2018 года) – которая крепится с помощью магнитных фиксаторов.

 

В 2018 году в серии The Frame появилась новая модель с экраном 49 дюймов. Телевизоры с диагональю 65 и 55 дюймов появятся в продаже в российских специализированных магазинах уже в сентябре, а более компактные устройства (49 и 43 дюйма) – месяцем позже.

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