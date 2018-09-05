05.09.2018 14:20

В рамках берлинской выставки IFA 2018, которая сегодня завершает свою работу, компания Samsung Electronics провела пресс-конференцию. На ней были озвучены планы корпорации по разработке инновационных продуктов и услуг, формирующих новую эру «сетевого образа жизни».

Свои права на технологическое лидерство Samsung подтверждает многомиллиардными инвестициями в открытие центров искусственного интеллекта по всему миру, в развитие отраслевых стандартов 5G и пр. В индустрии дисплейных технологий из последних достижений компании следует отметить QLED 8K телевизор Q900R, а также ультрасовременный экран с технологией Micro LED The Wall.

На выставке IFA 2018 Samsung представила и ряд новинок из серии The Frame. «Умные» интерьерные UHD-телевизоры с уникальным дизайном в режиме «Картина» отображают на экране картины или фотографии. Функция Easy Discovery обеспечивает пользователю удобный доступ к целому ряду произведений искусства: их можно выбирать по различным параметрам, например, по цвету или композиции. Более 850 мировых шедевров доступно в приложении «Магазин искусства», можно загружать и собственные изображения – с мобильного устройства или USB-накопителя. В зависимости от интерьера помещения можно выбрать цвет рамки телевизора – орех, бежевый, белый или чёрный (новинка 2018 года) – которая крепится с помощью магнитных фиксаторов.