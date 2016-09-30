ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Необычный формат MIXAR2016

24 сентября 2016 в Культурном центре ЗИЛ пройдет неклассическая конференция по новейшим технологиям...

«Чистый Четверг» с Analog Renaissance

14 июля в старейшем Hi-Fi салоне "Нота Плюс", по адресу Москва, Большая Ордынка, дом 50, стр. 1,...

Семинар по автоматизированным шторным системам QMotion

Компания QMotion приглашает принять участие в семинаре QMOTION ADVANCED SHADING SYSTEMS, который...

Инопланетный стиль B&O серии BeoSound


30.09.2016 10:00

 

 

Компания B&O выпустила беспроводные акустические системы BeoSound 1 и BeoSound 2, обладающие необычным дизайном и очень простым использованием.

BeoSound 1 и 2 – самые новые устройства Bang & Olufsen с технологией BeoLink Multiroom, которая способна объединить продукты Bang & Olufsen в одну беспроводную музыкальную систему во всем доме. Прочные и при этом изящные алюминиевые BeoSound 1 и 2 органично вписываются в интерьер с тонким оттенком изысканности и непринужденности. Конические корпуса слегка «парят» над полом, обеспечивая звучание басов низкочастотных динамиков. Они слегка открыты в верхней части по акустическим причинам, но в остальном алюминиевая поверхность выглядит гладкой.

BeoSound 1 – это легкая портативная беспроводная колонка с возможностью использования с аккумулятором для обеспечения мобильности. Она имеет небольшой желобок под верхней частью, чтобы ее было удобно удерживать при поднятии и перемещении. BeoSound 2 – немного больше и мощнее BeoSound 1. Ей необходимо постоянное подключение к источнику питания. В BeoSound 1 и 2 реализована технология Acoustic Lens Technology, известная по таким классическим колонкам Bang & Olufsen, как BeoLab 5 и BeoLab 18. Динамик помещен в верхней части колонок и воспроизводит звук в отражатель, формирующий сферическое и мощное звучание на 360-градусов. Многочисленные варианты подключения через Google Cast, AirPlay, DNLA и Bluetooth обеспечивают легкий доступ с мобильных устройств и музыкальных приложений. BeoSound 1 и 2 также имеют интегрированный доступ к интернет-радиостанциям TuneIn, а также музыкальным сервисам Spotify и Deezer для прослушивания потоковой музыки без использования смартфона или планшета.  BeoSound 1 и 2 имеют бесконтактные датчики приближения, которые позволяют управлять основными функциями колонки интуитивно.

Связанные новости:
 B&O PLAY BEOPLAY A1: мал, да удал - 11.05.2016 12:00
 Наушники B&O H6 и H3: для настоящих ценителей - 26.07.2013 18:00
 Семейство колонок B&O BeoLab 12 подойдет любому дому - 25.12.2012 17:00
 Акустическая система B&O BeoPlay A3: ваш iPad еще никогда не выглядел так стильно - 18.07.2012 18:00
 Плазма с диагональю экрана 103” от Bang&Olufsen - 14.05.2009 21:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007