30.09.2016 10:00

Компания B&O выпустила беспроводные акустические системы BeoSound 1 и BeoSound 2, обладающие необычным дизайном и очень простым использованием.



BeoSound 1 и 2 – самые новые устройства Bang & Olufsen с технологией BeoLink Multiroom, которая способна объединить продукты Bang & Olufsen в одну беспроводную музыкальную систему во всем доме. Прочные и при этом изящные алюминиевые BeoSound 1 и 2 органично вписываются в интерьер с тонким оттенком изысканности и непринужденности. Конические корпуса слегка «парят» над полом, обеспечивая звучание басов низкочастотных динамиков. Они слегка открыты в верхней части по акустическим причинам, но в остальном алюминиевая поверхность выглядит гладкой.



BeoSound 1 – это легкая портативная беспроводная колонка с возможностью использования с аккумулятором для обеспечения мобильности. Она имеет небольшой желобок под верхней частью, чтобы ее было удобно удерживать при поднятии и перемещении. BeoSound 2 – немного больше и мощнее BeoSound 1. Ей необходимо постоянное подключение к источнику питания. В BeoSound 1 и 2 реализована технология Acoustic Lens Technology, известная по таким классическим колонкам Bang & Olufsen, как BeoLab 5 и BeoLab 18. Динамик помещен в верхней части колонок и воспроизводит звук в отражатель, формирующий сферическое и мощное звучание на 360-градусов. Многочисленные варианты подключения через Google Cast, AirPlay, DNLA и Bluetooth обеспечивают легкий доступ с мобильных устройств и музыкальных приложений. BeoSound 1 и 2 также имеют интегрированный доступ к интернет-радиостанциям TuneIn, а также музыкальным сервисам Spotify и Deezer для прослушивания потоковой музыки без использования смартфона или планшета. BeoSound 1 и 2 имеют бесконтактные датчики приближения, которые позволяют управлять основными функциями колонки интуитивно.