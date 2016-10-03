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Инсталляционное оборудование NAD


03.10.2016 10:00

 

 

Компания NAD Electronics выпустила два новых устройства, предназначенных для использования в системах мультирум профессиональными инсталляторами. Новинки от компании NAD - CI 580, 4-х зонный стример в корпусе 1U, а также CI 720, однозонный cетевой стерео-усилитель со стриминговыми функциями.

Оба новых продукта работают под операционной системой BluOS™, разработанной дочерней компанией Bluesound™, являющимся первой беспроводной мультирум-системой передающей аудио высокого разрешения.  BluOS так же совместим с ведущими мировыми системами управления: Control4, Crestron, RTI и URC.  В отличии от других сетевых решений BluOS имеет открытый API.

С помощью CI 580 можно озвучить в стерео 4 зоны и синхронизировать до 36 зон. Имеется поддержка аудио формата 24/192, фиксированные или регулируемые выходы, функция понижения уровня громкости.

Сетевой однозонный усилитель CI 720 развивает мощность 60Вт на 8 Ом, имеет выход на сабвуфер, оснащен  аналоговыми и цифровыми входами, USB, Ethernet In/Out. Усилитель имеет специальный дизайн, который позволяет объединять до 6 зон в одной рэковой полке высотой всего 3U. Длч это модели компания предлагает специальную стойку RM 720 формата 3 U, в которой уже сделана вся необходимая коммутация для трех устройств, поэтому подключение производится всего одним сетевым и одним
Ethernet кабелями.

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