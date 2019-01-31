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Инсталляционные решения Savant на ISE 2019


31.01.2019 18:53

 

 

Компания Savant представит на выставке Integrated Systems Europe ряд инновационных решений для домашних инсталляций.


Во-первых, посетители выставки смогут оценить работу системы дистрибьюции видеосигнала от Savant. Видео тайлинг теперь является стандартной функцией IP-видеосистем Savant и доступен в приложении Savant Pro 8 App для iOS.


Еще одна новинка – линейка встраиваемой акустики Micro Aperture, которая доступна как в версии IP Audio с питанием по POE, так и в пассивной конфигурации. Для подключения IP Audio громкоговорителей используются новые сетевые коммутаторы Extreme с 12 или 24 портами.


Новый ультратонкий театральный хаб Nano Backpack P5 объединяет в одном корпусе процессор окружающего звучания, усилитель и коммутатор 4К видеосигнала и может устанавливаться за телевизором.


Новый аудиосервер собственной разработки Savant – IP Audio Music Server обеспечивает доступ к локальной аудио коллекции или же облачным музыкальным сервисам.


Кроме того, на стенде будут представлены так называемые невидимые АС, разработанные инженерами Artison.


Стенд 5-S120.

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