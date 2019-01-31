31.01.2019 18:53

Компания Savant представит на выставке Integrated Systems Europe ряд инновационных решений для домашних инсталляций.



Во-первых, посетители выставки смогут оценить работу системы дистрибьюции видеосигнала от Savant. Видео тайлинг теперь является стандартной функцией IP-видеосистем Savant и доступен в приложении Savant Pro 8 App для iOS.



Еще одна новинка – линейка встраиваемой акустики Micro Aperture, которая доступна как в версии IP Audio с питанием по POE, так и в пассивной конфигурации. Для подключения IP Audio громкоговорителей используются новые сетевые коммутаторы Extreme с 12 или 24 портами.



Новый ультратонкий театральный хаб Nano Backpack P5 объединяет в одном корпусе процессор окружающего звучания, усилитель и коммутатор 4К видеосигнала и может устанавливаться за телевизором.



Новый аудиосервер собственной разработки Savant – IP Audio Music Server обеспечивает доступ к локальной аудио коллекции или же облачным музыкальным сервисам.



Кроме того, на стенде будут представлены так называемые невидимые АС, разработанные инженерами Artison.



Стенд 5-S120.