Интеграция Sonos с Google Assistant откладывается
Некоторое время назад появилась информация о том, что колонки Sonos будут поддерживать возможности голосового помощника Google Assistant. Ожидалось, что это произойдёт до конца 2018 года. Однако по уточнённым данным интеграция откладывается.
Производитель акустических систем опубликовал в своём блоге короткую новость следующего содержания: «для того, чтобы система работала корректно, нам требуется больше времени». Новые сроки – начало 2019 года. Звучит довольно расплывчато, но пока это всё, что известно. В чём причина задержки, Sonos тоже не объясняет, однако генеральный директор компании Патрик Спенс (Patrick Spence) недавно сообщил, что партнёрские отношения подобного рода «связаны с множеством проблем» и «работа с Google Assistant сопряжена с некоторыми трудностями».
В ближайшее время начнётся бета-тестирование; Sonos приглашает потребителей, желающих помочь в этом процессе, зарегистрироваться на сайте компании и пройти онлайн-опрос. Пока не известно, как будет реализована поддержка Google Assistant и как голосовой помощник будет работать с Chromecast.
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