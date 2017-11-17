Домашняя техника Интегральные усилители Copland

17.11.2017 17:06 Две новинки от Copland – интегральные усилители CTA 406 и CTA 408. Подробная информация о технических характеристиках устройств пока отсутствует, но то, что уже озвучено производителем, внушает уверенность в их востребованности. Мощность «младшей» модели CTA 406 – 50 Ватт на канал. Имеется фоно вход, совместимый с картриджами MC и MM2, а также комплект линейных входов. Предполагается, что покупатель будет иметь выбор – приобрести усилитель с лампами KT90 или KT120. Усилитель CTA 408 мощнее – 75 Вт/канал; производитель планирует комплектовать его лампами KT150. Обе новинки будут оснащаться встроенным усилителем для наушников. Внешне усилители идентичны и различаются только цифро-буквенными обозначениями на передней панели. Розничная цена в России составить ориентировочно 500 000 рублей и 700 000 pублей. Связанные новости: Комбинированное устройство Copland DA215 - 17.02.2016 10:00 Вернуться к списку новостей