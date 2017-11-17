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Интегральные усилители Copland


17.11.2017 17:06

 

 

Две новинки от Copland – интегральные  усилители CTA 406  и CTA 408. Подробная информация о технических характеристиках устройств пока отсутствует, но то, что уже озвучено производителем, внушает уверенность в их востребованности.

 

Мощность «младшей» модели CTA 406 – 50 Ватт на канал. Имеется фоно вход, совместимый с картриджами MC и MM2, а также комплект линейных входов. Предполагается, что покупатель будет иметь выбор – приобрести усилитель  с лампами KT90 или KT120. 

 

Усилитель CTA 408 мощнее – 75 Вт/канал; производитель планирует комплектовать его лампами KT150. Обе новинки будут оснащаться встроенным усилителем для наушников. 

 

Внешне усилители идентичны и различаются только цифро-буквенными обозначениями на передней панели. Розничная цена в России составить ориентировочно 500 000 рублей и 700 000 pублей.

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