Интегральный усилитель Audia Flight FLS 10

06.03.2018 15:35 Стерео усилитель Audia Flight, полностью балансный – настоящий представитель «семейства» интегральных усилителей класса High End. В числе его главных достоинств – полностью симметричная (балансная) схема, прошедшие строгий отбор комплектующие, 32 транзистора в выходном каскаде, блок питания, использующий конденсаторы с низким сопротивлением емкостью 288 000 мкФ, 12 цепей низковольтного питания, печатные платы с толстыми медными дорожками, экранированный тороидальный силовой трансформатор 2000 VA, номинальная выходная мощность 200 Вт на нагрузке 8 Ом. Усилитель имеет также полностью симметричную схему предварительного каскада с конструкцией «двойное моно». Имеется два регулируемых выхода XLR и RCA, выход на запись (REC) RCA, три входа RCA и два входа XLR. Благодаря микропроцессорному управлению можно переименовывать входы, отключать неактивные входы и включать их обратно, регулировать чувствительность и коэффициент усиления. Усилитель отлично подходит для работы с акустическими системами, обладающими сложной характеристикой нагрузки или низким входным сопротивлением (до 2 Ом). Открытая архитектура усилителя позволяет без особых навыков и необходимости в дальнейших настройках установить две дополнительные платы расширения: корректор MM/MC с несимметричными или симметричными входами, два дополнительных входа RCA или ЦАП. Связанные новости: Колосс из Лацио: Audia Flight FLS 4 - 20.02.2018 14:30 Предварительный усилитель Audia Flight FLS 1 - 16.02.2018 11:45 Интегральный усилитель AUDIA FLIGHT THREE - 12.10.2009 21:12 Вернуться к списку новостей