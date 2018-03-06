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Интегральный усилитель Audia Flight FLS 10


06.03.2018 15:35

 

 

Стерео усилитель Audia Flight, полностью балансный – настоящий представитель «семейства» интегральных усилителей класса High End.

 

В числе его главных достоинств – полностью симметричная (балансная) схема, прошедшие строгий отбор комплектующие, 32 транзистора в выходном каскаде, блок питания, использующий конденсаторы с низким сопротивлением емкостью 288 000 мкФ, 12 цепей низковольтного питания, печатные платы с толстыми медными дорожками, экранированный тороидальный силовой трансформатор 2000 VA, номинальная выходная мощность 200 Вт на нагрузке 8 Ом. 

 

Усилитель имеет также полностью симметричную схему предварительного каскада с конструкцией «двойное моно». Имеется два регулируемых выхода XLR и RCA, выход на запись (REC) RCA, три входа RCA и два входа XLR. Благодаря микропроцессорному управлению можно переименовывать входы, отключать неактивные входы и включать их обратно, регулировать чувствительность и коэффициент усиления.

 

Усилитель отлично подходит для работы с акустическими системами, обладающими сложной характеристикой нагрузки или низким входным сопротивлением (до 2 Ом). Открытая архитектура усилителя позволяет без особых навыков и необходимости в дальнейших настройках установить две дополнительные платы расширения: корректор MM/MC с несимметричными или симметричными входами, два дополнительных входа RCA или ЦАП.

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