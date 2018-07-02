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Интегральный усилитель Quad Vena II


02.07.2018 10:05

 

 

В августе на российском рынке появится обновлённый интегральный усилитель Vena II от британской компании Quad. Производитель анонсировал новинку несколько месяцев назад; процесс производства вышел наконец на финишную прямую.

 

Конструкторы сохранили техническую базу и инженерные решения предыдущей модели, расширив сетевые возможности и функционал устройства; произошли доработки на программном уровне. Аудио-вход USB способен принимать сигнал качества 384 кГц/24 бит PCM и уверенно воспроизводит треки с битрейтом 256 DSD. Имеется отдельный модуль, оптимизированный для использования наушников премиального класса.

 

Усилитель будет оснащаться двумя входами для подключения по оптическим кабелям, отдельными портами типа USB type-B и USB type-A, парой аналоговых входов RCA и стандартным разъёмом – для использования, например, с наушниками. Vena II поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth AptX: представители Quad подчёркивают, что такое соединение будет особенно простым и удобным, а качество воспроизведения – исключительно высоким даже на максимальной мощности в 45 Ватт. 

 

Что касается экстерьера, Vena II получит более функциональную переднюю панель и более широкий выбор доступных расцветок.

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