Интегральный усилитель Vincent SV-227MK

13.04.2018 12:00 Vincent SV-227MK – обновлённая версия гибридного усилителя на трёх лампах 12AX7. Две задействованы в секции предварительного усиления, а третья используется во встроенном усилителе для наушников. Главное отличие модификации SV-227MK от предыдущей – изменённая схема коммутации. Вместо порта USB в аппарате теперь имеются оптический и коаксиальный входы, работающие с потоком до 24 бит / 192 кГц и воспроизводящие аудиофайлы высокого разрешения. Конструктивные изменения внесены по просьбам пользователей. Технические характеристики обновлённого усилителя: частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц ±0.5 дБ / 20 Гц – 50 кГц ±2 дБ; выходная мощность 2 x 100 Вт / 8 Ом или 2 x 196 Вт / 4 Ом; соотношение сигнал/шум > 90 дБ. Помимо вышеупомянутых входных разъёмов имеются четыре входа Stereo RCA, выходы Stereo RCA Rec Out и Pre Out, два разъёма Jack 3,5 мм для управления и четыре пары акустических разъёмов. Размеры устройства (ШxВxГ): 430 x 150 x 435 мм, вес 20 кг. Цвет корпуса – чёрный или серебристый. Связанные новости: Обновление линейки усилителей Vincent - 09.04.2018 11:20 Новый фонокорректор Vincent PHO-701 - 12.09.2017 11:31 Новые гибридные усилители Vincent - 05.10.2015 10:00 Вернуться к списку новостей