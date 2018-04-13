Интегральный усилитель Vincent SV-227MK
Vincent SV-227MK – обновлённая версия гибридного усилителя на трёх лампах 12AX7. Две задействованы в секции предварительного усиления, а третья используется во встроенном усилителе для наушников.
Главное отличие модификации SV-227MK от предыдущей – изменённая схема коммутации. Вместо порта USB в аппарате теперь имеются оптический и коаксиальный входы, работающие с потоком до 24 бит / 192 кГц и воспроизводящие аудиофайлы высокого разрешения. Конструктивные изменения внесены по просьбам пользователей.
Технические характеристики обновлённого усилителя: частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц ±0.5 дБ / 20 Гц – 50 кГц ±2 дБ; выходная мощность 2 x 100 Вт / 8 Ом или 2 x 196 Вт / 4 Ом; соотношение сигнал/шум > 90 дБ. Помимо вышеупомянутых входных разъёмов имеются четыре входа Stereo RCA, выходы Stereo RCA Rec Out и Pre Out, два разъёма Jack 3,5 мм для управления и четыре пары акустических разъёмов. Размеры устройства (ШxВxГ): 430 x 150 x 435 мм, вес 20 кг. Цвет корпуса – чёрный или серебристый.
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