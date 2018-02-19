Integrated Systems Europe – глобальный европейский AV форум

19.02.2018 12:36 Выставка ISE (Integrated Systems Europe) в очередной раз подтвердила свой статус крупнейшего специализированного аудио-видео форум в Европе: пятнадцатая по счёту, в 2018 году она собрала наибольшее число участников и посетителей за всю историю своего существования. Самые последние разработки и технологии в области аудио, видео и системной интеграции были представлены в пятнадцати залах площадью более 50 тысяч квадратных метров, а общее количество компаний, представивших свои решения, составило 1296; из них 294 приняли в ISE участие впервые. Выставочные стенды посетили 80923 человека; по данным организаторов, интерес к экспонатам выставки проявили на 10,3% больше специалистов, чем в прошлом году. Новыми трендами стали коммерческие решения в области так называемой смешанной реальности, «сращивание» широкого вещания и AV, рост числа новых «умных» устройств для домашнего применения, широкое распространение 4K и IoT («интернет вещей») в различных сферах, и многое другое. Все дни работы крупнейшей европейской выставки журналисты AVREPORT.ru снимали видеорепортажи о самых интересных новинках; они будут представлены вашему вниманию в ближайшее время. Связанные новости: ISE2018: новинки LG для коммерческого сектора - 07.02.2018 13:20 Конференция «Умное здание» на выставке ISE 2018 - 22.12.2017 14:40 Crestron: новейшие решения на выставке ISE2018 - 18.12.2017 16:30 Мастера видеомэппинга соберутся в Амстердаме - 20.10.2017 14:26 Вернуться к списку новостей