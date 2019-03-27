Согласно недавнему исследованию, сегодня одним из самых востребованных решений на рынке «умных домов» и строительных решений для интеллектуальных зданий является стандарт KNX, появившийся на свет в 1990 году. Аналитики отмечают значительный рост продаж, который в некоторых случаях составил более чем 60 процентов по сравнению с предыдущим годом.

KNX является самым популярным протоколом на большинстве европейских рынков: доля решений на основе KNX составляет в среднем 50 процентов. Даже в Китае компания вплотную приблизилась к этому показателю (42%). Число сертифицированных компаний-партнеров KNX в 190 странах достигает почти 83000. За прошлый год число сертифицированных KNX продуктов выросло с семи до восьми тысяч – такой рост не наблюдался со времени основания ассоциации. Всего же в различных проектах по всему миру используется до 300 миллионов сертифицированных KNX продуктов.