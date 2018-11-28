28.11.2018 13:50

Участники краудфандингового проекта mui, пытающиеся собрать деньги на свою разработку – но пока не преуспевшие в этом – продемонстрировали альтернативный подход к воплощению концепции «домашнего ассистента». По мнению разработчиков из Японии, компании mui Lab, Inc., современные технологии должны «умерить» свою назойливость и дарить хозяевам покой и умиротворение.

Устройство, названное ими mui, представляет собой интерактивную панель, которая обеспечивает выход в Интернет, управляет домашней электроникой и т.д. С mui можно разговаривать, отправлять и получать текстовые сообщения, узнавать новости и прогноз погоды… В этом mui ничем не отличается от других аналогичных устройств. А вот внешне она не имеет ничего общего с уже ставшими привычными «умными» спикерами. Узкая деревянная панель крепится к поверхности стены. В нерабочем состоянии это не более чем элемент декора. Она не требует постоянного внимания; в отличие от смартфона, её не нужно постоянно держать в руках.

После активации – для этого нужно провести по поверхности mui пальцем – на панели появляется сенсорный дисплей. Встроенные микрофон и динамик делают возможным голосовое общение. Главная идея mui в том, чтобы отвлечься наконец от смартфона и уделить больше внимания своим близким и миру вокруг.

Разработка стала лауреатом премии CES 2019 Innovations Awards в категории «Умный дом». Несмотря на это, будущее проекта под вопросом: на момент публикации создатели mui не собрали и 86% от требуемой суммы. Связано ли это с тем, что граждане до предела «оцифрованной» Японии уже попали в абсолютную зависимость от многочисленных гаджетов, а жители других стран ещё не наигрались с внезапно наступившим будущим?