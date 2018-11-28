Интерактивная система управления: взгляд с Востока
Участники краудфандингового проекта mui, пытающиеся собрать деньги на свою разработку – но пока не преуспевшие в этом – продемонстрировали альтернативный подход к воплощению концепции «домашнего ассистента». По мнению разработчиков из Японии, компании mui Lab, Inc., современные технологии должны «умерить» свою назойливость и дарить хозяевам покой и умиротворение.
Устройство, названное ими mui, представляет собой интерактивную панель, которая обеспечивает выход в Интернет, управляет домашней электроникой и т.д. С mui можно разговаривать, отправлять и получать текстовые сообщения, узнавать новости и прогноз погоды… В этом mui ничем не отличается от других аналогичных устройств. А вот внешне она не имеет ничего общего с уже ставшими привычными «умными» спикерами. Узкая деревянная панель крепится к поверхности стены. В нерабочем состоянии это не более чем элемент декора. Она не требует постоянного внимания; в отличие от смартфона, её не нужно постоянно держать в руках.
После активации – для этого нужно провести по поверхности mui пальцем – на панели появляется сенсорный дисплей. Встроенные микрофон и динамик делают возможным голосовое общение. Главная идея mui в том, чтобы отвлечься наконец от смартфона и уделить больше внимания своим близким и миру вокруг.
Разработка стала лауреатом премии CES 2019 Innovations Awards в категории «Умный дом». Несмотря на это, будущее проекта под вопросом: на момент публикации создатели mui не собрали и 86% от требуемой суммы. Связано ли это с тем, что граждане до предела «оцифрованной» Японии уже попали в абсолютную зависимость от многочисленных гаджетов, а жители других стран ещё не наигрались с внезапно наступившим будущим?
Заявленная розничная цена одного устройства составляет 999 долларов США. Чтобы оказаться в числе первых обладателей (а это произойдет не раньше сентября 2019 года, если проект все-таки будет реализован), нужно внести от 599 долларов. Бюджет для варианта «мультирум» – 2000 и 3000 долларов (две и три комнаты соответственно); если вложиться в разработку сейчас, это обойдётся в 1099 и 1699 долларов. Стандартные варианты отделки – натуральное или тёмное дерево. Увеличив сумму пожертвования, можно рассчитывать на другие цвета. Другие участники платформы Kickstarter (на котором ведётся сбор средств), поддержавшие проект материально, могут получить устройство уже в марте, на стадии бета-тестирования.
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