07.09.2018 13:45

Корпорация ViewSonic объявила о начале продаж в России новых моделей интерактивных панелей с разрешением UHD 4K (3840x2160) ViewBoard IFP6560 (65 дюймов) и IFP7560 (75 дюймов).

Дисплеи серии ViewBoard IFP60 предназначены для малого и крупного бизнеса и учреждений сферы образования. Они поставляются с предустановленным программным обеспечением ViewSonic vBoard и ViewBoard Cast (последнее обеспечивает совместное использование контента с любого мобильного устройства) и не требуют наличия ПК благодаря встроенному четырёхъядерному процессору ARM, объёму памяти в 16 Гб и операционной системе Android 5.01. В случаях, когда требуется дополнительная вычислительная мощность, в дисплей можно встроить опциональный ПК Intel Unite.

Функция Zoom позволяет проводить видеоконференции и дистанционное обучение. Технология сенсорного экрана InGlass распознаёт касание в 20 точках и имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с инфракрасной сенсорной технологией. Благодаря защитному стеклу экраны устройств серии IFP устойчивы к механическим нагрузкам; на экран можно облокачиваться, если он расположен горизонтально – это особенно актуально, когда экран используется, например, в начальных классах, где вокруг него могут собраться ученики.