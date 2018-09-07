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Интерактивные дисплеи ViewSonic ViewBoard IFP60


07.09.2018 13:45

 

 

Корпорация ViewSonic объявила о начале продаж в России новых моделей интерактивных панелей с разрешением UHD 4K (3840x2160) ViewBoard IFP6560 (65 дюймов) и IFP7560 (75 дюймов).

 

Дисплеи серии ViewBoard IFP60 предназначены для малого и крупного бизнеса и учреждений сферы образования. Они поставляются с предустановленным программным обеспечением ViewSonic vBoard и ViewBoard Cast (последнее обеспечивает совместное использование контента с любого мобильного устройства) и не требуют наличия ПК благодаря встроенному четырёхъядерному процессору ARM, объёму памяти в 16 Гб и операционной системе Android 5.01. В случаях, когда требуется дополнительная вычислительная мощность, в дисплей можно встроить опциональный ПК Intel Unite. 

 

Функция Zoom позволяет проводить видеоконференции и дистанционное обучение. Технология сенсорного экрана InGlass распознаёт касание в 20 точках и имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с инфракрасной сенсорной технологией. Благодаря защитному стеклу экраны устройств серии IFP устойчивы к механическим нагрузкам; на экран можно облокачиваться, если он расположен горизонтально – это особенно актуально, когда экран используется, например, в начальных классах, где вокруг него могут собраться ученики.

 

Уровень яркости ViewBoard IFP6560 и IFP7560 – 350 нит, коэффициент контрастности 4000:1, время отклика 8 мс. Защиту от несанкционированного доступа и удобство авторизации обеспечивает сканер отпечатка пальца. Для подключения предусмотрены интерфейсы USB Type-A, USB Type-B и HDMI, а также порты VGA, RS232, RJ45.

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