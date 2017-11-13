Домашняя техника Iota Explorer от Neat Acoustics: исследуем глубины звука

13.11.2017 12:50 Neat Acoustics (Великобритания) представила напольные акустические системы Iota Xplorer. Компания продолжает развивать концепцию Alpha, флагманской модели в серии Iota. Внешне колонки похожи, однако на техническом уровне между есть серьёзные различия. Верхняя часть корпуса Iota Xplorer полностью изолирована от нижней: в ней располагается собственный комплект из басового и среднечастотного динамика, а также твитер, выполненный по технологии AMT. Инженеры компании использовали динамики с бумажным конусом и алюминиевым фазо-корректором; схожая конструкция реализована в громкоговорителях серий Ultimatum, Momentum и пр. В нижней секции находятся два басовых привода P1-R2: один – непосредственно на нижней панели корпуса, второй – чуть выше, он работает как своего рода встроенный сабвуфер. Принципиальная новизна модели Xplorer – в использовании главного басового твитера типа AMT. Его главное достоинство: максимально естественное звучание как при высокой, так и при низкой громкости. Iota Xplorer демонстрирует впечатляющую звуковую сцену и удивительно мощный звук. Размеры каждой колонки (ВхШхГ): 74х30х20 см, вес – 18 кг. В России новинка появится весной 2018 года. Связанные новости: Английский звук Neat Acoustics в России - 06.09.2016 10:00 Вернуться к списку новостей