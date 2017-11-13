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Iota Explorer от Neat Acoustics: исследуем глубины звука


13.11.2017 12:50

 

 

Neat Acoustics (Великобритания) представила напольные акустические системы Iota Xplorer. Компания продолжает развивать концепцию Alpha, флагманской модели в серии Iota.

 

Внешне колонки похожи, однако на техническом уровне между есть серьёзные различия. Верхняя часть корпуса Iota Xplorer полностью изолирована от нижней: в ней располагается собственный комплект из басового и среднечастотного динамика, а также твитер, выполненный по технологии AMT. Инженеры компании использовали динамики с бумажным конусом и алюминиевым фазо-корректором; схожая конструкция  реализована в громкоговорителях серий Ultimatum, Momentum и пр. В нижней секции находятся два басовых привода P1-R2: один – непосредственно на нижней панели корпуса, второй – чуть выше, он работает как своего рода встроенный сабвуфер. 

 

Принципиальная новизна модели Xplorer – в использовании главного басового твитера типа AMT. Его главное достоинство: максимально естественное звучание как при высокой, так и при низкой громкости.

 

Iota Xplorer демонстрирует впечатляющую звуковую сцену и удивительно мощный звук. Размеры каждой колонки (ВхШхГ): 74х30х20 см, вес – 18 кг. В России новинка появится весной 2018 года.

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