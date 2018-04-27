Продукция бренда iRoom удостоена престижной награды Red Dot Design Award. Премия вручается ежегодно и является одной из самой престижной в области промышленного дизайна.

По итогам голосования жюри премию Red Dot Design Award 2018 получило фирменное устройство iTop Plus. Моторизованная док-станция для iPad производства австрийской компании оснащена клавиатурой и подходит для моделей iPad 9.7″, iPad Pro, iPad Air, iPad mini. На передней панели находится шесть программируемых кнопок для быстрого доступа к основным контрольным функциям. Мощная база из анодированного алюминия поддерживает iPad и не позволяет ему скользить по плоской поверхности. Встроенный аудио разъём позволяет подключить устройство к любой музыкальной системе.