ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

iRoom: престижная награда за лучший дизайн


27.04.2018 12:35

 

 

Продукция бренда iRoom удостоена престижной награды Red Dot Design Award. Премия вручается ежегодно и является одной из самой престижной в области промышленного дизайна. 

 

По итогам голосования жюри премию Red Dot Design Award 2018 получило фирменное устройство iTop Plus. Моторизованная док-станция для iPad производства австрийской компании оснащена клавиатурой и подходит для моделей iPad 9.7″, iPad Pro, iPad Air, iPad mini. На передней панели находится шесть программируемых кнопок для быстрого доступа к основным контрольным функциям. Мощная база из анодированного алюминия поддерживает iPad и не позволяет ему скользить по плоской поверхности. Встроенный аудио разъём позволяет подключить устройство к любой музыкальной системе.

Связанные новости:
 Telegram-мониторинг для RTI - 30.03.2018 11:12
 D-Tools: iPad приложение Mobile Quote 2.0 - 19.12.2017 16:00
 C Seed 262: 2242 доллара за дюйм - 06.07.2017 12:52
 Усилитель для наушников Beyerdynamic A2 - 24.06.2014 10:00
 DVD плеер LG TS200 отмечен международными дизайнерскими наградами iF И RED DOT 2009 - 21.03.2009 10:24
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007