31.01.2019 17:00

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться, узнавать, вдохновляться». Запланированы встречи с экспертами рынка, конференция по вопросам и проблемам, связанным со строительством интеллектуальных зданий, аудиофорум и многое другое.

В числе докладчиков – не только специалисты в области аудио, видео, цифровых технологий и пр., но и дизайнеры, архитекторы и другие представители творческих профессий. Так, председателем XR саммита, посвящённого изменённой, виртуальной и гибридной реальности (Augmented, Virtual and Mixed Reality), станет футуролог Амелия Каллман (Amelia Kallman), специалист в вопросах влияния новых технологий на развитие бизнеса и на повседневную жизнь современного человека. Не менее интересная персона – Майкл Карагосян (Michael Karagosian), один из членов команды разработчиков Dolby Surround и советник по технологиям Национальной Ассоциации владельцев коммерческих кинотеатров (США).

Одним из мероприятий деловой программы выставки станет саммит, посвящённый вопросам внедрения технологий нового поколения в гостиничной индустрии. Участники АудиоФорума обсудят различные варианты звукового оформления жилых помещений и общественных пространств и возникающие в процессе их реализации психологические факторы. Наконец, ассоциация CEDIA проведёт несколько 20-минутных семинаров, на которых посетители узнают о том, что такое Web 3.0, Wi-Fi 6 и 5G.