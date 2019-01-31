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ISE 2019: деловая программа


31.01.2019 17:00

 

 

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться, узнавать, вдохновляться». Запланированы встречи с экспертами рынка, конференция по вопросам и проблемам, связанным со строительством интеллектуальных зданий, аудиофорум и многое другое.

 

В числе докладчиков – не только специалисты в области аудио, видео, цифровых технологий и пр., но и дизайнеры, архитекторы и другие представители творческих профессий. Так, председателем XR саммита, посвящённого изменённой, виртуальной и гибридной реальности (Augmented, Virtual and Mixed Reality), станет футуролог Амелия Каллман (Amelia Kallman), специалист в вопросах влияния новых технологий на развитие бизнеса и на повседневную жизнь современного человека. Не менее интересная персона – Майкл Карагосян (Michael Karagosian), один из членов команды разработчиков Dolby Surround и советник по технологиям Национальной Ассоциации владельцев коммерческих кинотеатров (США).

 

Одним из мероприятий деловой программы выставки станет саммит, посвящённый вопросам внедрения технологий нового поколения в гостиничной индустрии. Участники АудиоФорума обсудят различные варианты звукового оформления жилых помещений и общественных пространств и возникающие в процессе их реализации психологические факторы. Наконец, ассоциация CEDIA проведёт несколько 20-минутных семинаров, на которых посетители узнают о том, что такое Web 3.0, Wi-Fi 6 и 5G. 

 

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте выставки.

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