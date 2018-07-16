ISE 2021 переедет в Барселону

16.07.2018 08:00 Организаторы выставки Integrated Systems Europe официально объявили о смене локации: в 2021 году она пройдёт в Барселоне. Точные даты уже известны: крупнейший европейский аудио-видео форум можно будет посетить со второго по пятое февраля. В 2018 году выставочный центр RAI в Амстердаме посетили более 80 тысяч человек. Организаторам приходится занимать всё новые и новые залы и павильоны, чтобы найти место для всех желающих продемонстрировать свою продукцию и ознакомиться с новыми технологическими AV-решениями. По оценкам экспертов, ежегодный прирост числа участников и посетителей составляет около 10%, на 5% в год растёт объём аудио-видео рынка. В этой связи было принято решение перенести выставку на более просторную площадку, чтобы ограниченная вместимость нынешней не помешала развитию самого популярного в отрасли мероприятия. Новым «домом» для ISE станет комплекс Fira de Barcelona, на территории которого ежегодно проводится 140 международных выставок. За год через него проходят более двух миллионов посетителей. Общая площадь комплекса – более 400 тысяч квадратных метров; он состоит из двух основных площадок, Montjuic и современной Gran Via. Связанные новости: Integrated Systems Europe – глобальный европейский AV форум - 19.02.2018 12:36 ISE2018: новинки LG для коммерческого сектора - 07.02.2018 13:20 Конференция «Умное здание» на выставке ISE 2018 - 22.12.2017 14:40 Вернуться к списку новостей